"Begrip voor het bewaren van restantpillen"

"Goede zaak"

Apothekers in Fryslân begrijpen wel dat Friese huisartsen teruggebrachte pillen achter houden voor andere mensen. Ook Friese apotheken hebben wel eens te maken met mensen die medicijnen niet kunnen betalen of zelfs niet ophalen. "Elke week worden er wel drie grote bakken met teruggebrachte medicijnen vernietigd, dat is zonde", zegt apotheker Jouke de Jong uit Drachten.

Hij begrijpt ook wel dat sommige huisartsen pillen bewaren en aan andere patiënten meegeven. "Officieel moet ik zeggen: 'nee dat mag niet', maar eigenlijk vind ik het wel een goede zaak."