Ontwerp voor fontein Workum wordt zaterdag gepresenteerd

Het ontwerp voor de Workum in het kader van het project 11Fountains is af. De schets wordt aanstaande zaterdag aan de inwoners van de stad gepresenteerd in De Klameare. Na afloop van de presentatie krijgen de inwoners van Workum de mogelijkheid om met de ontwerper van de fontein, de Britse kunstenaar Cornelia Parker, in gesprek te gaan. Ook de fonteincommissie, vertegenwoordigerse van de gemeente en het team van 11Fountains zijn aanwezig bij de presentatie van het ontwerp.