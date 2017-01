Poepjes onder de indruk van Deense opening CH2017

Poepjes ziet veel overeenkomsten tussen Aarhus en Leeuwarden. "Het zijn beide twee middelgrote steden met platteland eromheen. En ook in Aarhus voelen ze zich wel eens periferie, als ze weer eens onenigheid hebben met Kopenhagen, zoals wij dat ook wel eens met onze hoofdstad hebben."

Havensteden Aarhus en Paphos

Eind januari volgend jaar is het openingsfeest van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Volgens Poepjes moet er in Fryslân nog wel het een ander worden gedaan voor het zover is. "De tijd gaat heel hard en er moet nog veel in gang worden gezet, maar Leeuwarden is er wel klaar voor."

Naast de Deense havenstad Aarhus, is ook de Cypriotische havenstad Paphos Culturele Hoofdstad van 2017.