Ophef over vernield monumentje van verkeersslachtoffer

Onbekende hebben een monumentje langs de Bij de Leijwei in Hoornsterzwaag vernield. Het monumentje was daar neergezet, nadat in mei 2015 een 49-jarige man uit het Groninger Winsum was doodgereden door een 20-jarige automobilist uit Akkrum. Zijn 44-jarige vrouw raakte daarbij ernstig gewond. Een of meer vandalen hebben een bordje en een beer van het monumentje het ijs opgeschopt. De actie wordt op Facebook erg veroordeeld.