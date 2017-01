Passagiersbus ramt lantaarnpalen in Marsum

Een passagiersbus van Arriva heeft maandagochtend aan de Ljouwerterdyk in Marsum voor flinke schade gezogd. De politie kreeg de melding dat de bus tegen een verkeersbord was gereden en daarbij ook twee lantaarnpalen uit de grond had gereden. Het is niet bekend hoeveel mensen er in de bus zaten. Volgens de chauffeur zou een persoon gewond zijn geraakt. De politie kan dat nog niet bevestigen, maar zegt dat in het meldingssysteem staat dat een persoon, die wel aanspreekbaar was, naar het ziekenhuis zou zijn gebracht.