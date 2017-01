Onderzoek naar Noordzeeziekte kan nu al beginnen

Het is stichting Noordzeeziekte binnen enkele weken gelukt om 50.000 euro op te halen voor onderzoek naar de zeldzame ziekte. Eind december 2016 zetten de ouders van het zesjarige meisje Luna Wassenaar uit Leeuwarden de stichting op, met het doel geld te verzamelen voor onderzoek. Over de hele wereld hebben maar 25 mensen deze ziekte, die zo heet omdat de aandoening Friese wortels heeft. In ziekenhuis UMCG in Groningen worden mometeel tien van hen behandeld. Nu het startbedrag binenn is, kan het UMCG het onderzoek opzetten.