"Als er één stuntdag was geweest, dan was het vandaag"

"Als er één dag was dat je kon stunten was het vandaag. Helaas is dat niet gebeurd en daar moeten we van leren." Dat zei Reza Ghoochannejhad. Hij maakte zondag drie doelpunten tegen landskampioen PSV. "Aan de kant blij dat je drie keer gescoord hebt, maar je koopt er niets voor."

Trainer Streppel vond het verlies "ontzettend zuur, alhoewel we eerst goed speelden. Zij hadden meer fysieke kracht en power. Ik ben zwaar teleurgesteld dat we deze wedstrijd verloren hebben. Maar voetballend gezien hebben we het vandaag geweldig gedaan, denk ik."