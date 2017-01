UNIS Flyers winnen met ruime cijfers bij Laco Eaters

Mark Hoekstra zorgde nog in de eerste periode voor de 3-0. In de tweede periode vielen geen goals. Maar in de derde kwamen de Flyers opnieuw door Bezak op 4-0. Zes minuten voor tijd maakte Jord Smit de eretreffer voor Geleen: 1-4.

De Unis Flyers spelen zaterdag in Groningen de noordelijke derby tegen GIJS.