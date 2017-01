De eerste kortebaanwedstrijd van dit winterseizoen is maandag in Bantega. Althans, als het weer het toelaat. De wedstrijd is alleen voor mannen van 16 jaar en ouder.

De wedstrijd zijn 's ochtends om 11 uur, omdat er 's middags mogelijk te veel zon komt. Dat is slecht voor het ijs op de baan. Mannen die zich willen opgeven, kunnen een mailtje sturen naar info@ijsclubdepolder.nl. Zet de naam, geboortedatum en telefoonnummer in het mailtje.