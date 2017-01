Weer botsing op Almenumerweg in Harlingen

In Harlingen is zondagmiddag rond zes uur een scooter aangereden door een auto. Het ongeluk was op de Almenumerweg. De scooterrijder is voor onderzoek met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat de oorzaak van het ongeluk is geweest, is nog niet bekend. De weg is korte tijd afgesloten geweest. Het verkeer moest omrijden over de N31. Na afhandeling van het ongeluk heeft de politie de weg weer vrijgegeven. De scooter had grote schade, de auto een deuk.

Op dezelfde plek botsten op 5 januari twee auto's op elkaar.