Springruiter Houtzager wint Grote Prijs van Drachten

Acht ruiters deden mee aan de barrage, het sluitstuk van twee weken internationale springsport in Drachten. De Duitser Felix Hassmann ging lange tijd aan kop, tot Houtzager als laatste bijna een seconde onder zijn tijd dook. De Zwitser Adrian Schmid werd met Alcazar Sitte derde. Leopol van Asten was de tweede Nederlander in de barrage. Hij werd zesde.