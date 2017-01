Heerenveen verliest spannende wedstrijd van PSV

Na de rust maakte Ghoochannejhad nog twee goals. Maar PSV was toch de sterkere ploeg. Door goals van Van Ginkel en Moreno kwam er een eindstand van 4-3 op het bord te staan in Eindhoven.

Het was een mooie wedstrijd. Beide ploegen kozen voor de aanval. Martin Ødegaard kwam er in de 58e minuut in als vervanger van Pele van Amersfoort.

Ghoochannejhad staat door zijn drie doelpunten van vandaag gedeeld bovenaan in het topscorersklassement, samen met Nicolai Jörgensen van Feyenoord.

Heerenveen blijft op de vierde plaats staan in het klassement van de eredivisie. PSV staat op de derde plaats met 8 punten meer.