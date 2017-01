Korfballers LDODK in spektakelstuk langs Blauw Wit (A) 35-33

In een waar doelpuntenfestijn heeft LDODK de volle winst gepakt tegen Blauw Wit (A). In Amsterdam kwamen beide korfbal league ploegen in vijftig minuten tot liefst 68 goals. Uiteindelijk won LDODK met 35-33. Het score verloop was grillig: in de eerste helft kwam de ploeg uit Gorredijk met 8-6 voor, maar stonden ze 10 minuten later met 15-9 achter.