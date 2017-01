Sneek Wit Zwart speelt 2-2 gelijk tegen Alverna uit Wijchen

Sneek kon de voorsprong niet vasthouden, want in de tweede helft scoorde Lennart van de Peppel voor Alverna (1-1). Zeven minuten voor het eind bouwde Alverna de voorsprong nog verder uit. Yannis Ngola kon de bal makkelijk in het doel tikken (1-2). Maar Lubbers maakte toch nog de aansluitingstreffer voor de Snekers.

De andere wedstrijd in de hoofdklasse A met een Friese ploeg erin, Heerenveen tegen SJC uit Noordwijk, ging zondag niet door.