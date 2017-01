Jan Blokhuijsen opnieuw Nederlans kampioen

Jan Blokhuijsen is voor de tweede keer in zijn carrière de allround kampioen schaatsen van Nederland geworden. Na de titel in 2016 pakte hij nu op de afsluitende 10 kilometer opnieuw het goud in het eindklassement. Blokhuijsen reed 13.12.77, goed voor de tweede plaats op de langste afstand. Erik Jan Kooiman won de 10 km in 13.07.06. Patrick Roest, de enige concurrent van Blokhuijsen, kon het niet bij benen. Roest reed 13.27.60, de vijfde tijd, en werd tweede in het eindklassement. Marcel Bosker pakte de laatste podiumplaats.