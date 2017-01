Yvonne Nauta is het niet gelukt om voor de tweede keer kampioen van Nederland allround te worden. De 25-jarige Nauta, dit seizoen uitkomend voor het gewest Fryslân, moest in de laatste rit afrekenen met Marije Joling. Ze moest 4.28 goedmaken en dat lukte niet. Nauta reed 7.05.25, Joling 7.06.87. Carlijn Achtereekte won de langste afstand in 7.00.78.