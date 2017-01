Ireen Wüst kampioen, Anice Das tweede

Ireen Wüst is voor de eerste keer in haar rijke carrière sprintkampioene van Nederland geworden. Net als de dag daarvoor was ze op de 100 meter niet bij te houden. Wüst won in 1.15.76. Dat was genoeg om de kampioene van 2016, Sanneke de Neeling, voorbij te gaan. De Neeling reed de vierde tijd: 1.17.43. Letitia de Jong werd tweede op de laatste 1000 meter (1.17.05) en vijfde in het eindklassement.