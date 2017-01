Drie ontsnapte schapen zijn zondagmiddag in Drachten door de brandweer bij de A7 weggehaald. De dieren hoorden bij een kudde die bij de Marconilaan, niet ver van snelweg, liep. Het drietal was over het ijs in een sloot richting A7 gegaan en liep daar rond.

De brandweer van Ureterp heeft de schapen teruggehaald. Dat ging niet zonder slag of stoot. Want om terug te kunnen komen moesten de dieren weer over het ijs, en dat wilden ze niet.