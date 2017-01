Fonds bezorgd over collectie Domela Nieuwenhuismuseum

Bij het Domela Nieuwenhuis Fonds voelen ze zich overvallen door het nieuws dat Museum Heerenveen mogelijk moet sluiten vanwege gemeentelijke bezuinigingen. Het Domela Nieuwenhuismuseum van het fonds zit in Museum Heerenveen en is volgens schrijver en bestuurslid Bert Altena van landelijke betekenis.

De collectie van de charismatische socialist is niet voor niets ooit vanuit Amsterdam in Heerenveen beland; het district Schoterland zorgde ervoor dat Nieuwenhuis in het parlement kwam.