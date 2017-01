GroenLinks wil vluchtelingen uit tentenkampen hierheen halen

De GroenLinks statenfractie dient woensdag een motie in over de opvang van vluchtelingen die nu in tentenkampen in Griekenland en bij Belgrado zitten. Dat zei fractievoorzitter Retze van der Honing zondag in het programma Buro de Vries van Omrop Fryslân.

De fractie roept in de motie de regering en staatssecretaris Dijkhof op vluchtelingen die daar in erg slechte omstandigheden zitten op te vangen en de gemaakte afspraken over opvang na te komen. De motie vraagt de staten deze oproep mede te ondertekenen.