Engelse verdachten Heerenveen blijven langer vastzitten

De Engelse man en vrouw, die in de nacht van vrijdag op zaterdag na een politie-achtervolging in Heerenveen zijn aangehouden, zitten nog in de cel. Het duo woont en werkt volgens de politie in Duitsland. Uit verhoor is nog niet echt duidelijk geworden waarom ze op de vlucht sloegen toen de politie ze bij Sint Nicolaasga wilde controleren.

De 26-jarige bestuurder had wel gedronken. Bij de achtervolging is door de politie geschoten. De auto van de Engelsen kon uiteindelijk bij de McDonalds tot stilstand worden gebracht.