Inbrekers Leeuwarden laten buit achter in steeg

Inbrekers hebben zaterdagavond en -nacht toegeslagen op verschillende plekken in Leeuwarden. Zo braken dieven in bij een huis aan de Jan Lievenstraat, Ze kwamen binnen door een raam aan de achterzijde van de woning te vernielen. Na de inbraak vluchtten ze in een Volkswagen Polo. De politie vond de gestolen goederen later terug in een steeg.

Aan de Jongemastate probeerden inbrekers ook binnen te komen. Getuigen hoorden glasgerinkel en belden de politie. Direct na de melding zagen de geruigen vier mensen wegrennen.