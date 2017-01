De politie van Heerenveen zal de komende tijd vaker controleren in het centrum. Er zijn bij de politie klachten binnengekomen over fietsers die zich niet aan de regels houden. Het gaat dan vooral over mensen die fietsen in het voetgangersgebied.

Er geldt in Heerenveen onder andere een fietsverbod in winkelstraat de Dracht of wanneer er een markt is. De politie waarschuwt dat een boete voor deze overtreding 39 euro is.