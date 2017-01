"We hebben hier verdiend de drie punten gewonnen"

In de eerste helft had Sander van de Streek al na 56 seconden de 1-0 op het bord gezet. De middenvelder viel later echter geblesseerd uit. Hij heeft waarschijnlijk een hamstringblessure.

Domper

"Dat was de grootste domper van de wedstrijd", zei trainer Sipke Hulshoff na afloop. Hij denkt niet dat Van de Streek komende week inzetbaar is in het bekerduel met FC Utrecht.

Zelf wilde Van de Streek daar nog geen uitspraken over doen. "Ik krijg zondag een echo, dan moet blijken hoe ernstig het is. Ik ben uit voorzorg gewisseld. Ik trok een sprintje en voelde een tikje in mijn hamstring. Toen ben ik op het veld gaan liggen."

Groot compliment

Afgezien van de blessure van de middenvelder was trainer Hulshoff goed te spreken over het resultaat in Eindhoven. "Een groot compliment aan het team. Ze hebben laten zien dat ze professioneel zijn, rustig kunnen blijven en dat ze het kunnen afmaken."

Daarmee doelt hij ook op de eerste helft. Na de 1-0 kreeg Cambuur nog wel een paar kansen, maar na 25 minuten kwam Jong PSV ook beter in de wedstrijd. "Gelukkig hebben we toen weinig weggegeven. Ik miste eerst nog een grote kans op de 2-0, maar gelukkig maakte ik hem later wel", vertelt Tissoudali.

Die is ook blij dat hij de hele tweede helft mocht spelen. "Het voelt lekker om weer langer te voetballen. Ik voel dat ik beter word."