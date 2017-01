Carla Ketellapper derde op KPN Marathon in Groningen

Carla Ketellapper-Zielman uit Rottum is zaterdag als derde geeindigd op de KPN Marathon Cup in Groningen. Op de ijsbaan van het complex Kardinge was de winst voor Irene Schouten uit Andijk. Elma de Vries, die nu in Meppel woont, werd vierde. Andere Friese vrouwen in de top 10 waren Merel Bosma op plek 7 en Ankie IJtsma op de tiende plaats.