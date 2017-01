Volleybalsters Sneek kansloos in Apeldoorn

De volleybalsters van VC Sneek hebben zaterdag in Apeldoorn tegen Coolen-Alterno met 3-0 verloren. De eerste set werd verloren met 25-20. In de tweede set zaten de Sneker vrouwen beter in de wedstrijd, maar Alterno pakte uiteindelijk de set met 28-26. De derde set ging daarna ook met 25-18 naar de Apeldoornse ploeg.