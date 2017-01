Cambuur is betere ploeg: 2-0 winst op Jong PSV

Cambuur heeft zaterdagavond in Eindhoven met 2-0 gewonnen van Jong PSV. Al in de eerste minuut maakte Sander van de Streek de openingsgoal met een lage schuiver. Jong PSV begon steeds beter te spelen, maar het was Cambuurkeeper Zeinstra die er met een paar prima reddingen voor zorgde dat Cambuur met een voorsprong de rust in ging.

Nieuwkomer Tarik Tissoudali maakte er in de 68e minuut 2-0 voor Cambuur van. Hij deed dat uit een assist van debutant Farshad Noor. Die was ingevallen voor de geblesseerde Van de Streek. De eindstand bleef bij 2-0.