Ireen Wüst aan de leiding op NK sprint

Ireen Wüst staat na de eerste dag aan de leiding fan het NK sprint in ijsstadion Thialf. Wüst was verreweg de snelste op de 1000 meter. Ze won in 1.15.73. Sanneke de Neeling werd tweede in 1.16.92, Anice Das derde in 1.17.21. Na de eerste dag heeft Wüst een kleine voorsprong (0.20) op De Neeling. Anice Das is derde.

Hein Otterspeer was met 1.09.44 de beste bij de mannen. Ronald Mulder werd tweede in 1.10.01 en Lucas van Alphen derde in 1.10.15. Sjoerd de Vries kon zijn 1000 meter door een kapotte klapschaats niet uitschaatsen.