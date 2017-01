Veranderingen in jeugdvoetbal gaan definitief door

De KNVB-plannen voor vernieuwingen in het jeugdvoetbal gaan definitief door. Vertegenwoordigers van amateurclubs hebben daar zaterdag mee ingestemd. Kinderen tot 12 jaar spelen voortaan op kleinere veldjes. De spelertjes worden ingedeeld in vier categorieën. De twee jongste groepen spelen zonder keeper met de kleine goaltjes. Hoe ouder de spelers, hoe groter het veld.

Doel van de veranderingen is dat de kinderen meer balcontact krijgen bij kleinere veldjes en meer plezier in het spelen. De veranderingen gaan volgend seizoen in.