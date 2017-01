Friese succesen op NK veldrijden voor jeugd

Twee jonge Friezen zijn zaterdag nationaal kampioen veldrijden geworden op het NK dat in Appelscha werd gehouden. Finn Hiemstra uit Burgum won bij de jongens tot 10 jaar. Maureen Abma ui Wolvega was de sterkste bij de meisjes tot 10 jaar. Ze mogen zichzelf Nederlands kampioen noemen en kregen een rood-wit-blauwe trui om hun schouders.

De start en finish van het NK was op het Boerestreekplein in Appelscha. In en bij de Bosberg was een parcours uitgezet van ongeveer 2 kilometer. Er deden 315 jonge veldrijders mee.