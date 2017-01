Sanneke de Neeling heeft de eerste 500 meter van het NK sprint gewonnen. De kampioene van 2016 reed 38.88. Floor van den Brandt werd tweede in 38.92 en Anice Das derde in 38.95. Janine Smit en Ireen Wüst werden vierde en vijfde met 39.14 en 39.28. Letitia de Jong werd zesde in 39.46.