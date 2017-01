De Leeuwarder voetbalclub FVC kan de douches al weken niet gebruiken. In het wedstrijdcomplex Wiarda in Goutum is legionella geconstateerd. Beheerder BV Sport van het complex is bezig de problemen te verhelpen.

FVC-voorzitter Jaap Vosman zegt te hopen dat de douches het komende weekend weer kunnen worden gebruikt. In de tussentijd worden de voorzieningen van de andere voetbalclub bij Wiarda, Blauw-Wyt, gebruikt.