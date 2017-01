Yvonne Nauta wint ook de 1500 meter op het NK allround

Yvonne Nauta heeft op de 1500 meter op het NK allround weer een klein beetje van haar achterstand in het klassement afgehaald. Nauta won de 1500 meter in 1.58.20. Marije Joling werd tweede in 1.58.46, Annouk van der Weijden derde in 1.58.62. In het algemeen klassement staat Marije Joling na drie afstanden nog steeds eerste, voor Linda de Vries en Yvonne Nauta. Nauta moet zondag op de afsluitende 5000 meter 4.28 seconden goedmaken op Joling en 1.15 op De Vries.

Vrijdag was Yvonne Nauta ook al de beste op de 3000 meter.