Hea! zoekt jullie hulp: schrijf mee aan het nieuwe Hea!-lied

Hoe kwamen jullie op het idee voor het nieuwe Hea!-lied?

"Het is absoluut niet zo dat het oude liedje niet meer voldoet. Wij willen alleen zo graag verbinding en interactie met ons publiek en dit leek ons een prachtige kans daarvoor. Zonder hen kunnen wij het programma Hea! niet maken, dus willen wij ook dit graag met hun hulp doen."

Waarom is die samenwerking met kijkers en luisteraars zo belangrijk?

"Hea! is een programma dat dicht bij de mensen wil staan: voor, over en met gewonde mensen en wat hen dagelijks bezighoudt. Wij vinden het heel belangrijk om met het nieuwe leid het 'ons-gevoel' te stimuleren: ons publiek, ons lied, onze Omrop. En wij hopen natuurlijk dat wij er met elkaar in slagen dat dit nieuwe lied in de Fryske Top 100 van 2017 komt."

Op welke manier kunnen de mensen meedoen?

" Wij roepen de kijkers en luisteraars op om een woord, een mooie of grappige uitspraak, een tekst, of misschien wel een gedicht in te sturen. Onze vraag daarbij is: wat komt er bij jullie op als jullie aan Hea! denken? Waar staat Hea! voor? Insturen kan via de Omrop-app, maar ook via de speciale thema-website van Hea!."

En hoe gaat het project dan verder?

"Met alle inzendingen zal een bekende Friese muzikant een lied en een melodie schrijven. Wie dat is, houden we nog even geheim. Na het bedenken van tekst en muziek is het tijd voor het inzingen van het lied en het maken van een videoclip. Ook daarvoor zullen we de hulp van onze kijkers en luisteraars inroepen. Amateurzangers die mee willen doen (alleen, met een groepje of met een koor) kunnen zich dan bij ons aanmelden."

Wanneer kunnen we het eindresultaat verwachten?

"Als alles goed gaat, is de presentatie van het nieuwe Hea!-lied en de videoclip op zaterdag 8 april. In de tussentijd houden wij iedereen elke week op de hoogte in het radioprogramma Sneon yn Fryslân met Diana de Groot. Daarnaast hebben wij dus onze eigen themapagina op de Omrop-website met informatie, de trailer, reportages, backstagebeelden en een formulier zodat mensen zich op kunnen geven om mee te doen."