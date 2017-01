Inauguratie Donald Trump "was moeilijk om naar te kijken"

"Ik vond het heel moeilijk om naar te kijken", vertelt Amerika-watcher Bianca Pander uit Joure. Ze heeft het dan over de inauguratie van Donald Trump. Hij is vrijdag in Washington beëdigd als de 45ste president van de Verenigde Staten.

Het was het moment waar supporters van Trump op hebben gewacht. Eindelijk is hun voorman officieel de president van Amerika. Toch was er ook protest, want niet iederen is blij met president Trump.