Politie schiet bij wildwest-achtervolging in centrum H'veen

De automobilist negeerde vrijdagavond in Sint Nicolaasga meerdere stoptekens tijdens een reguliere controle. De politie zette daarop de achtervolging in, daarbij waren meerdere politieauto's betrokken.

Geschoten

In het centrum van Heerenveen raakte de auto van de verdachten van de weg. Een agent zette zijn auto ervoor en stapte uit om de verdachten aan te spreken. "Op dat moment gaf de bestuurder een dot gas. Mijn collega moest aan de kant springen om te voorkomen dat hij geschept werd", vertelt politiewoordvoerder Ron Reinds.

Er volgde een nieuwe achtervolging waarbij de politie op de K.R. Poststraat op de vluchtauto heeft geschoten. Op de kruising met de Weinmakker kon de politie de verdachten klemrijden. Daar zijn ze met getrokken pistolen uit de auto gehaald. Er zijn in de auto geen wapens aangetroffen. Hieronder is te zien hoe de auto wordt klemgereden.

Poging tot moord/doodslag

Waarom de man vluchtte, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de mannelijke bestuurder onder invloed van alcohol was. Beide verdachten worden verdacht van poging tot zware mishandeling of poging tot moord/doodslag.