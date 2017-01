Imagoschade voor AZC Balk door onrust

Het beeld en imago van het AZC in Balk heeft schade opgelopen door de onrust rond een groep Noord-Afrikaanse mannen, maar de problemen zijn nu wel onder controle. Dat zegt burgemeester Fred Veenstra van de Fryske Marren. Zoals in St. Annaparochie ging het om een groep kansloze asielzoekers die voor overlast zorgen. Van die groep zijn er nu nog drie over waarbij er over een iemand volgende week al een besluit valt. Ondertussen heeft het een en ander wel gevolgen gehad. En dat terwijl de andere mensen in het AZC geen problemen veroorzaken.