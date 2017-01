Pelle van Amersfoort weet zijn eigen positie niet

Pelle van Amersfoort weet niet of hij een middenvelder of een spits is. Op dit moment speelt hij zijn wedstrijden op de nummer 10 positie, terwijl hij eerst altijd spits was. Dit seizoen is hij onder trainer Jurgen Streppel definitief doorgebroken. Streppel is blij met het harde werk van Van Amersfoort, maar vindt wel dat hij wat vaker assists en doelpunten mag maken. Van Amersfoort is het met die kritiek van Streppel eens, 'Ik wil me niet teveel druk opleggen, maar het zou fijn zijn als ik wat meer scoor.'