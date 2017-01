Man uit Heerenveen rijdt 40 waar 130 is toegestaan

Een 25-jarige man uit Heerenveen is vrijdag van de weg gehaald door de politie in Drachten. De man reed slechts 40 kilometer per uur over de A7 bij Beetsterzwaag, terwijl daar 130 toegestaan is. Ook slingerde hij erg met zijn auto. Toen de politie probeerde de verdachte aan te houden, negeerde hij het stopteken en reed door. In Drachten kon de verdachte gepakt worden en daar bleek dat hij zwaar onder invloed was van drugs. Hij is zijn rijbewijs kwijt en zit vast voor verhoor.