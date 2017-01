Textures en The Charm The Fury op Into The Grave

Metalband Textures en metalcoreband The Charm The Fury komen naar het festival Into the Grave in Leeuwarden. De organisatie is uitermate verheugd over het vastleggen van beide Nederlandse bands. Textures is volgens de organisatie de laatste jaren uitgegroeid tot een begrip in de wereldwijde metalscene. Ook de dagindeling voor het festival is bekend gemaakt en is te vinden op de website van het festival. Into the Grave wordt gehouden op 11 en 12 augustus.