Bij de REC is vrijdag een kleine brand uitgebroken. In een afvaltrechter is iets in de brand gevlogen. Medewerkers van de REC hebben eerst een poging gedaan om het vuur zelf te blussen, maar de brandweer van Harlingen werd ingeschakeld om het blussen over te nemen. De kleine brand was snel onder controle. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies kon ontstaan, daar wordt onderzoek naar gedaan.