Man moet gevangenis in wegens diefstal

Een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie onder voorwaarde. De man heeft afgelopen jaar een aantal inbraken gepleegd in Harlingen en omstreken. Hij deed dat om zijn cocaïneverslaving te kunnen betalen. De rechtbank heeft gezegd dat hij zich moet laten behandelen in een verslavingskliniek en dat hij geen alcohol en drugs meer mag gebruiken.