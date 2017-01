Docent maakt replica van auto Verstappen

Hij is ongeveer 3 meter lang, heeft bijna een kopie van het stuur van een echte Formule-1-wagen en heeft ook dezelfde 'looks' als het racemonster van Max Verstappen. Op ROC de Friese Poort in Drachten is het ook te bewonderen, een nagebootst model van de auto van Verstappen. Hij is gemaakt door Matthijs Dam, die les geeft op de school. Het is onderdeel van de open dagen die de school dit weekend organiseert.