Een hond is vrijdagmiddag in het water bij de Schieringerweg in Leeuwarden verdronken. Het dier zakte door het ijs en was daarna niet meer te redden. De politie en duikers van de brandweer reden uit om te proberen de hond weer onder het ijs weg te krijgen. Na een uur werd het dier op de bodem van het water gevonden. De dierenambulance heeft de dode hond meegenomen.