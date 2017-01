Bij een eenzijdig ongeluk op de Wynserdyk bij Easterein is vrijdagmiddag een autobestuurder gewond geraakt. De auto van de 21-jierrige man uit Reahûs belandde door nog onbekende oorzaak op de kop in de sloot naast de weg. Een groep wielrenners zag de auto en waarschuwde de hulpdiensten.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de man is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is nog onbekend.