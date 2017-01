Provinciale prijzen voor De Wiekslag en Piet Bakkerschool

De provinciale onderwijsprijzen van Fryslân zijn dit jaar voor de RK Jenaplanschool De Wiekslag in Drachten en de Piet Bakkerschool voor ZMLK in Sneek. De Wiekslag won in de categorie Primair Onderwijs met een project waarin de school samenwerkt met het verzorgingshuis dat naast de school staat. De Piet Bakkerschool won bij het voortgezet onderwijs met een film waarin de relatie tussen deze vorm van speciaal onderwijs en de stage-praktijk centraal staat. De provinciale winnaars gaan automatisch door voor de Nationale Onderwijsprijs.