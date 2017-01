De derdedivisiewedstrijd tussen de Harkemase Boys en ONS Sneek van zaterdagmiddag gaat niet door. Het veld is vrijdag afgekeurd. De wedstrijd zou zaterdag vanaf 17:00 uur live te volgen zijn via Omrop Fryslân Radio, maar dat gaat dus niet door. Het is nog niet duidelijk wanneer de competitiewedstrijd ingehaald gaat worden.