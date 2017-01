Oranje vrouwen denderen over Roemenië heen

De oranjevrouwen hebben vrijdagmiddag de oefeninterland tegen Roemenië gewonnen. In het Spaanse La Manga mochten Ciska Folkertsma uit Sloten en Sherida Spitse uit Sneek in de basis beginnen. Oranje had in het eerste kwartier de wedstrijd in eigen hand, maar in de 21ste minuut kwam de Roemenië op voorsprong. In de 44ste minuut kon Lineth Beerensteyn Nederland naast Roemenië schieten: 1-1. Na de rust deden de Oranjevrouwen de voet op het gas, en liep de score al snel op. Met goals van Roord en Miedema wordt het uiteindelijk 7-1 voor Nederland