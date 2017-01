Joost van Aken speelt mogelijk niet in topper tegen PSV

Defensieve problemen voor SC Heerenveen in aanloop naar de topper tegen PSV. Verdediger Joost van Aken ontbreekt in de uitwedstrijd tegen de Eindhovenaren. Voor Jerry St. Juste is het nog niet zeker of hij mee kan doen. Doke Schmidt of Shay Facey zouden zijn logische vervangers zijn. Volgens trainer Jurgen Streppel zag de blessure ''er niet zo goed uit'' en moet onderzoek zaterdag uitwijzen of Van Aken de wedstrijd tegen PSV haalt.