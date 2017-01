Lân fan Taal zoekt sprankelende taalprojecten

Om een volledig en afwisselend programma te bieden, zoekt Lân fan Taal nog projecten. Mensen met een goed initiatief kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Siart Smit is general manager van het project Lân fan Taal, en wij legden hem de volgende vijf vragen voor.

Wat is het doel van het project?

''We willen de rijkdom van taal vieren. Wij willen laten zien dat de wereld meertalig is en dat er voor elke moedertaal een plek moet zijn. In dit project willen wij de Friese taal inzetten. Taal is persoonlijk en iedereen kan op een eigen manier meedoen aan Lân fan Taal.''

Kan iedereen zomaar meedoen aan Lân fan Taal?

''Lân fan Taal wordt georganiseerd door organisaties in Fryslân die zich met taal bezighouden, maar het is open voor iedereen. Bezoekers kunnen hun taal vieren en bijdragen aan het project. Er is een regeling waarbij kleine initiatieven in aanmerking komen voor een bijdrage.''

Mensen kunnen voor hun project subsidie aanvragen. Hoe gaat dat precies?

''Voor het uitvoeren van een culturele productie op het gebied van meertaligheid kan subsidie worden aangevraagd. De regeling gaat open van 31 januari tot en met 28 februari 2017. Er zullen dit jaar drie tenders worden opengesteld. Voor kleine culturele producties is de hoogte van de subsidie 500 euro. Voor grote culturele producties is de hoogte van de subsidie maximaal 5.000 euro. Een project aanvragen kan via de website van de provincie Fryslân.''

Wat zullen de inwoners van Fryslân merken van dit project?

''Bij het Oldehoofdsterkerkhof en de Prinsentuin wordt in 2018 een soort kleine staat opgericht voor alle talen van de wereld. Er wordt een speciaal gebouw neergezet, een Taalexpo. Er zijn elke dag wel activiteiten. Er zijn optredens van dichters, schrijvers en taalkunstenaars. Er is ook een taalgame, mobiele applicaties en een website over de taalbeleving van mensen die wonen buiten Fryslân.''

Waaom is het zo belangrijk dat mensen in aanraking komen met taal?

''Wij als mensen communiceren met taal. Bij alles wat wij doen, gebruiken we taal. En dat doet iedereen op zijn of haar eigen manier. Dat is bijzonder en daar willen wij over vertellen. Wij willen de rijkdom van meertaligheid, met het Fries in het bijzonder, laten zien en vieren.''

Meer informatie is te vinden op de website van het project Lân fan Taal in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Omrop Fryslân is een van de partners van het project Lân fan Taal.